أحمد حلمي سيُجسّد هذه الشخصية في فيلم “العيّل”

يُتابع الفنان المصري أحمد حلمي حالياً تصوير مشاهده في فيلم “العيّل”، المقرر طرحه في العام 2021.

وسيُجسّد النجم المصري في هذا العمل شخصية رجل يعمل في مصلحة السجون، تجمعه عدّة مواقف مع أحد المساجين المُهمين الموجودين في السجن الذي يُشرف عليه، بالإضافة لعمله في شركة استثمارية يملكها أحد أصدقائه المُقرّبين.

وفيلم العيّل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة أحمد حلمي، عمرو عبد الجليل، عمرو وهبة الذي سيظهر كضيف شرف، نسرين أمين، روبي، نور إيهاب، أحمد مالك وغيرهم.

يُذكر أنّ فيلم خيال مآته الذي عُرض في العام 2019، يُعد آخر الأفلام التي ظهر فيها الفنان المصري القدير أحمد حلمي.

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