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روعة السعدي تكشف تفاصيل لقائها بميسي في دبي

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأت الفنانة السورية الشابة روعة السعدي عشاقها بنشرها مجموعة من الصور التي تجمعها بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام.

وقالت النجمة السورية إنها التقت بنجم الكرة العالمية في أحد مطاعم دبي أثناء حضوره لإحدى فعاليات إكسبو دبي 2020، وأشادت بتواضع ليونيل ميسي، وأكدت عدم إجرائها أي حوار معه لعدم إتقانها اللغة الإسبانية التي يتحدث بها، ولغياب المترجم.

وأشارت روعة السعدي لعدم متابعتها لكرة القدم بشكل دائم، وقالت إنها تتابع ميسي بين الحين والآخر.

وحظيت الصور التي نشرتها النجمة السورية بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتفاعل كبير من عشاقها.

يُذكر أنّ روعة السعدي انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل مقابلة مع السيد آدم، وستظهر في الموسم الرمضاني المقبل في الجزء الثاني من مسلسل حارة القبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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