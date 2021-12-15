شركة نقل ألمانية تُطلق تذاكر قابلة للأكل بمناسبة عيد الميلاد

كشفت شركة BVG التي تُدير وسائل النقل العامة في العاصمة الألمانية برلين، عن تذاكر جديدة قابلة للأكل.

وقالت الشركة الألمانية إن التذاكر الجديدة صنعت من ورق صالح للأكل مرشوش بزيت القنب، وأشارت لأنّ هذه التذاكر تساعد على تخفيف الضغوط التي يمر بها الأشخاص في فترة عيد الميلاد.

وأكدت شركة BVG خلو التذاكر الفريدة من نوعها من المواد الممنوعة أو المواد الضارة بالإنسان، كما أشارت لخلو زيت القنب المستخدم في هذه التذاكر من مادة كانابيديول أو نتراهيدروكابينول ذات التأثير المخدر.

وقال أحد المسؤولين في الشركة، إن على الرُكاب الراغبين بتذوق هذه التذاكر تناولها خلال 24 ساعة من انتهاء الرحلة، وأكد أنّ قضم قطعة منها دون إكمالها سيجعلها غير صالحة للأكل.

يُذكر أنّ الشركة الألمانية ستطرح التذاكر لمدة أسبوع، بسعر يصل لحوالي 10 دولارات أمريكية.

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