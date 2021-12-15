هذه الأسباب تؤدي لمتاعب الجهاز الهضمي

قال البروفيسور الألماني توماس فون هان، إن تناول الوجبات الثقيلة والدسمة خلال فترة المناسبات والأعياد يُسبب مشاكل ومتاعب للجهاز الهضمي.

وأشار إلى أنّ هذه المتاعب تظهر على شكل آلام في البطن، حرقة في المعدة، والشعور بالامتلاء.

ولتجنُب حدوث هذه الآلام دعا البروفيسور الألماني الناس لمضغ الطعام بشكلٍ جيدٍ لمساعدة المعدة على هضمه، بالإضافة لتحفيز عملية الهضم من خلال ممارسة المشي لعدّة دقائق، وتدليك البطن بزيت النعناع لتحفيز عملية الهضم وتنشيط حركة الأمعاء.

وللوقاية من حرقة المعدة دعا توماس فون الناس لشرب اللبن، لأنّه يقلل حموضة المعدة، ولشرب شاي الكراوية والشمر واليانسون من أجل الوقاية من الشعور بالانتفاخ وآلام البطن.

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