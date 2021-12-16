طفلة مصابة بمتلازمة داون تهزم السرطان

أصبحت الطفلة البريطانية هوب كيذورسكي البالغة من العمر عامين، والمصابة بمتلازمة داون، حديث الصحافة في بريطانيا بعدما تمكنت من هزم السرطان.

وكانت الطفلة قد أُدخلت إلى المستشفى قبل عام بعد اكتشاف إصابتها بالمرض، وبقيت فيها لمدة عام كامل خضعت خلاله لأكثر من 10 عمليات جراحية، و19 عملية نقل دم، بالإضافة للعلاج الكيميائي، لتتمكن بعدها من التعافي من المرض والعودة مع عائلتها للمنزل لتحتفل بأعياد الميلاد، وهذا ما جعل الصحافة البريطانية تُطلق عليها معجزة عيد الميلاد.

من جانبها قالت كريستي والدة الطفلة، إنّ طفلتها عاشت أياماً صعبة قبل أن تتغلب على المرض، وأشارت لأنّ العائلة كانت قلقة بشكلٍ كبير على حياة الطفلة، وأنّ عيد الميلاد الحالي سيكون مميزاً لوجود الطفلة بينهم.

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