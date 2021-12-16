“لينوفو” تُطلق بروجكتوراً جديداً بمواصفات مميزة

رفعت شركة لينوفو الصينية النقاب عن بروجكتور جديد بمواصفات مميزة، أطلقت عليه T500 Play، وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Amolgic T972-SoC رباعي النوى، وسيعتمد على تقنية DLP، ومصدر إضاءة LED.

وأكدت الشركة الصينية قُدرة هذا الجهاز على عرض شاشة قياس 120 بوصة، عند عرضه على مسافة 1.6 متر.

ويتميز هذا الجهاز بدقة الوضوح التي تصل لـ1920*1080 بيكسل، وبقدرته على عرض محتويات 4K، وبدعمه تقنية HDR10، وبدرجة سطوعه التي تصل لـ600 إلى 700 لومن ANSI، مع تغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة 85%.

وسيحتوي البروجكتور على بطارية قوية بسعة 22500 ميلي أمبير، تجعله يعمل لمدة 3 ساعات، سماعتين بقدرة 10 واط، بالإضافة لاحتوائه على ذاكرة عشوائية بسعة 2 غيغا بايت لتشغيل خدمات البث عبر الإنترنت دون الحاجة لأي مُشغّل خارجي.

يُذكر أنّ لينوفو لم تُقدّم أيّ معلومات حول سعر البروجكتور الجديد، أو موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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