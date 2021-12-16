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شركة LG تكشف عن جهاز تلفاز بتصميم لاسكلي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن تلفاز جديد بتصميم لاسلكي، وبطارية تعمل لمدة 3 ساعات، أطلقت عليه StanbyME.

وسيأتي التلفاز الجديد بتصميم لاسلكي مُثبّت على حامل ينتهي بإطارات، تساعد المستخدم على تحريك التلفاز بالطريقة التي يرغب فيها.

وستُزوّد LG تلفازها الجديد بشاشة مقاس 27 بوصة ودقة، وببطارية مدمجة تجعل التلفاز يعمل لمدة 3 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة.

وسيدعم هذا الجهاز مجموعة من التطبيقات لعرض المحتوى كتنفليكس ويوتيوب، بالإضافة لدعمه عرض شاشة الهاتف الذكي.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية إمكانية استخدام التلفاز الجديد كشاشة لأجهزة الحاسب، من خلال الاتصال اللاسلكي عبر موصلات USB و HDMI، واحتوائه على وحدة تحكّم عن بُعد.

يُذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف عن سعر التلفاز الجديد، الذي ستُطلقه رسمياً خلال معرض CES 2022.

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قناة 218 الليبية

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