شركة Chuwi الصينية تُطلق حاسوباً خفيفاً قابلاً للتحويل

رفعت شركة Chuwi الصينية النقاب عن حاسوب خفيف قابل للتحويل، أطلقت عليه Free Book.

وسينبض بداخل هذا الحاسوب معالج Intel Celeron N5100 رباعي النوى، الذي يعمل بسرعة 2.8 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Intel UHD Graphics.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة لمسية مقاس 13.5 بوصة بدقة وضوح 2K، ونسبة باعية 3:2.

ويتميز هذا الجهاز بخفة وزنه الذي لا يتجاوز 1.36 كيلو غرام، وبإمكانية تحويله من جهاز لاب توب مكتبي إلى جهاز لوحي رائع.

وستأتي الذاكرة الداخلية على شكل أقراص SSD بسعة 256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ8 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب الجديد على بطارية تجعله يعمل لعدة ساعات متواصلة، واي فاي، بلوتوث، منفذ HDMI، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الحاسوب الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية