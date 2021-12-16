شركة لويس فويتون الفرنسية تُطلق ساعة فاخرة بمواصفات مميزة

كشفت شركة لويس فوتيون الفرنسية المختصة في الأزياء، عن ساعة فاخرة بمواصفات مميزة ستحمل اسم Tambour Horizon Light Up.

وستعمل الساعة الجديدة بمعالج Snapdragon Wear 4100، ونظام تشغيل Harmony OS.

وزودت الشركة الفرنسية ساعتها الفاخرة بشاشة AMOLED مستديرة مقاس 1.2 بوصة ودقة عرض 390*390 بيكسل، وستدعم الشاشة وظيفة Always-ON التي تجعل الساعة مقاومة للماء حتى عمق 30 متراً، مما يجعل الساعة مناسبة للاستخدام أثناء السباحة.

وستضم الساعة الفاخرة مستشعرات متطورة لقياس معدل نبضات القلب، ضغط الدم، نسبة الأوكسجين في الدم، وستأتي بواجهة منحنية من زجاج ياقوتي، وبـ24 لمبة RGB-LED.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذه الساعة بسعة 8 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 1 غيغا بايت.

وستحتوي الساعة الجديدة على بطارية تجعلها تعمل لمدة يوم واحد، وتتميز بمواءمة ألوان الإضاءة مع واجهات الساعة الـ8، بالإضافة لإمكانية مواءمتها مع الفصول من خلال تحديث برنامجها.

يُذكر أنّ الشركة الفرنسية، لم تُقدّم أي معلومات حول موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق العالمية أو سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية