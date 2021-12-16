شيرين تُطلق أغنية “خاصمت النوم”

طرحت النجمة المصرية شيرين، أغنية “خاصمت النوم” على قناة روتانا الرسمية في موقع يوتيوب.

وتُعد هذه الأغنية الأولى للنجمة المصرية بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب، قبل عدّة أيام.

وحصدت الأغنية الجديدة أكثر من 1.5 مليون مشاهدة منذ طرحها على اليوتيوب يوم 14 ديسمبر الجاري، وسط تفاعلٍ كبير من عشاقها الذين قدموا لها دعماً معنوياً كبيراً.

وبدت النجمة المصرية وكأنّها تتحدث عن حالتها النفسية، التي تمر بها بعد الانفصال من خلال الأغنية.

وأغنية خاصمت النوم من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع ومكس عمرو الخضري، وجيتار مصطفى نصر.

وكان المكتب الإعلامي لشيرين أصدر بياناً رسمياً، أكد من خلاله انفصال شيرين عن زوجها حسام حبيب بدون توضيح الأسباب التي أدت لحدوث هذا الانفصال.

يُذكر أنّ النجمة المصرية فاجأت عشاقها من خلالها ظهورها حليقة الشعر، بالحفلة التي أحيتها بالإمارات قبل عدّة أيام.

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