ما هي خدمة Music Voice التي أطلقتها ابل؟

مع تحديث iOS 15.2 قامت ابل بإطلاق خدمة Music Voice وهي أحد الاشتراكات الجديدة في خدمة ابل Music لبث الموسيقى، وفي هذا المقال سوف نتعرف عليها بشكل أكثر تفصيلاً.

خدمة ابل Music Voice تتيح للمستخدم الوصول لخدمة Apple Music وكافة المحتوى الموجود عليها فقط من خلال الأوامر الصوتية عبر سيري.

من خلال تلك الخدمة يمكنك تشغيل أي مقطع موسيقى أو أغنية من خلال المساعد الشخصي سيري Siri كما سيكون بالإمكان الوصول إلى قوائم تشغيل قامت ابل بإعدادها مسبقاً.

هذه الميزة سوف تكون ذات فائدة ومنفعة أكبر إذا كنت تمتلك أي من أجهزة ابل الصوتية مثل سماعات HomePod mini و AirPods وحتى الايفون والايباد وفي داخل السيارة مع خدمة CarPlay، وأي جهاز من ابل يدعم المساعد الشخصي سيري.

يتيح لك الاشتراك في خطة Apple Music Voice الوصول إلى كافة الأغاني والمقاطع الموسيقية للخدمة من خلال تطبيق الايفون والايباد إن كنت لا تود الاعتماد على الاوامر الصوتية عبر سيري.

تعتبر خطة Apple Music Voice هي الأقل ثمناً ضمن خطط الاشتراك في Apple Music حيث يبلغ سعرها 4.99 دولار أمريكي فقط.

كيف يختلف هذا الاشتراك عن الاشتراكات الأخرى في Apple Music ؟

اشتراك Music Voice هو الأقل ثمناً، ويوفر الوصول للمكتبة الصوتية مع أوامر سيري، ولا شيء أكثر.

الاشتراك الأغلى ثمناً للأفراد يبدأ من 9.99 دولار أمريكي ويتيح مزايا أكثر كميزة الصوت المحيطي Spatial Audio والجودة الكاملة Losses Audio وكذلك عرض الكلمات ومقاطع الفيديو المصاحبة إن وجدت وغير ذلك.

هناك أيضاً اشتراك العائلة ويبلغ سعره 14.99 دولار أمريكي وهو يوفر ذات المزايا الكاملة ولكن لكافة أفراد الأسرة حتى 6 أفراد.

اشتراك Apple Music Voice متوفر الآن في عدد محدود من الدول وسوف يتوفر تدريجياً في كافة الدول، وهو يعتبر خياراً جيداً لأولئك الذين يودون اشتراكاً أرخص في Apple Music مع التضحية ببعض المزايا.