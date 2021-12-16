فيفو تعتزم الإعلان عن كل من S12 و S12 Pro يوم 22 ديسمبر!

أكدت مؤخراً شركة فيفو على إنها تعتزم إطلاق سلسلة هواتفها الذكية S12 يوم 22 ديسمبر في موطنها الرئيسي، الصين. من المؤكد أن هذه السلسلة تحتوي على هاتفين حتى الآن، وهما Vivo S12 و Vivo S12 Pro ومن المفترض أن هذه الهواتف ستحل محل السلسلة السابقة S10 و S10 Pro.

اليوم، عرضت الشركة الصينية مجموعة من العروض التشويقية للهواتف بتصميم أنيق ومظهر جذاب ومثير للاهتمام وباللون الذهبي ونتوء بارز بشكل مربع للكاميرا الخلفية.

سيحتوي الإصدار القياسي من السلسلة على شاشة مستقيمة، بينما سيأتي S12 Pro بشاشة منحنية. سيأتي الهاتف بكاميرا خلفية 108 ميجابكسل مع كاميرا أمامية مزدوجة.

بناءً على التسريبات، فمن المحتمل أن يحتوي هاتف Vivo S12 Pro على شاشة قياس 6.5 بوصة بلوحة عرض OLED دقتها +FHD ومعدل تحديث 90Hz وسيعمل الهاتف بواجهة مستخدم OriginOS المستندة على أندرويد 12.

يُقال بأن الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر Samsung JN1 بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع دقتها 8 ميجابكسل.

كما ذكرنا لكم منذ قليل، فيحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل طراز Samsung HM2 مع دعم لتقنية OIS وبجانبه عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل OmniVision OV8856 وعدسة أخرى بدقة 2 ميجابكسل طراز B&W.

للأسف لا توجد الكثير من التفاصيل حول الإصدار القياسي، ولكن سيتم تشغيل هاتف Vivo S12 Pro عن طريق معالج Dimensity 1200 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X وذاكرة تخزين داخلية سعتها 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1.

سيحتوي الهاتف على بطارية سعتها 4300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 44 واط وسيأتي بسعر 549$ دولار أمريكي.

علاوة على ذلك، من المُقرر أن تعلن الشركة عن الجيل الجديد من ساعة vivo Watch أثناء الحدث وستكون الساعة الجديدة خليفة للطراز الأول ولكن مع تحسن في بعض العناصر الأساسية مثل عمر البطارية على الرغم من أن الإصدار الأول من الساعة كان يوفر عمر بطارية ملحمي يصل إلى 18 يوماً من التشغيل المتواصل. وستمتاز الساعة بعم eSIM للمكالمات الصوتية واتصال البيانات.