عامل هندي يسافر بالخطأ من الهند للإمارات.. بسبب نومه في عنبر الشحن

شهد مطار مومباي الهندي حادثةً غريبة وغير مألوفة، حيث لم ينتبه موظفو طائرة منطلقة باتجاه الإمارات لوجود عامل نائم في قسم شحن الأمتعة.

وفوجئ العاملون في مطار أبو ظبي أثناء إفراغ الأمتعة بوجود العامل الذي لم تكشف هويته مع الأمتعة، ليقوموا بإبلاغ سلطات المطار، التي أبلغت المطار الهندي بالأمر، وطالبتهم بفتح تحقيق فوري في الحادث.

من جانبها، قالت سلطات مطار مومباي إن موظف الحجز قام بإغلاق قسم الأمتعة بالطائرة بعدما أبلغه الموظفون باكتمال عدد الركاب، وأكدت سلطات المطار الهندي عدم انتباه موظف الحجز للعامل الذي غفا من التعب للحظات في عنبر الشحن.

يذكر أن سلطات مطار أبو ظبي قامت بإجراء فحوصات طبية للعامل؛ من أجل التأكد من سلامته، قبل أن تقوم بإعادته على الطائرة نفسها عند عودتها لمومباي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية