متلازمة “رينود” أسبابها وطرق علاجها

عرّفت الجمعية الألمانية لطب وجراحة الأوعية الدموية متلازمة “رينود” بمرض وعائي يحدث بسبب اضطراب في سريان الدم.

وقالت إن هذه المتلازمة قد ترافق أمراض أخرى كالروماتيزم، وأمراض المناعة الذاتية، وأمراض النسيج الضام، بالإضافة لأمراض الأوعية الدموية السرطان، ومتلازمة النفق الرسغي.

وحددت الجمعية أعراض الإصابة بهذه المتلازمة بـ”شحوب وبرودة في أصابع اليدين لعدم وصول الدم بشكلٍ كافٍ إليها”، وأكدت أن النساء أكثر عرضةً للإصابة بها من الرجال.

وأشارت إلى أن علاج متلازمة “رينود” يكون من خلال تدفئة الأصابع، وتناول المشروبات الساخنة، ومحاربة التوتر النفسي من خلال ممارسة الاسترخاء واليوغا، بالإضافة إلى العلاج الدوائي المتمثل بمثبطات الكالسيوم.

وأكدت الجمعية أن الحالات الشديدة من هذه المتلازمة قد تستوجب إجراء جراحة؛ من أجل سدّ الأعصاب المسببة لتضيق الأوعية الدموية.

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