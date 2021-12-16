أيمن زيدان ينفي شائعات تدهور صحته ويسعى للجوء للقضاء

فنّد الفنان السوري أيمن زيدان الشائعات التي انتشرت مؤخراً عبر مواقع الإنترنت، وتحدثت عن غيابه عن الموسم الرمضاني القادم بسبب تعرضه لوعكة صحية خطيرة.

حيث نشر على حسابه الرسمي في موقع “فيس بوك” مقتطفات مما ينشر عن وضعه الصحي الخطير، ووصف المواقع التي تنشر هذه الأخبار بـ”المواقع السافلة”.

وأشار إلى أنه سيبحث لأول مرة عن صيغة قانونية؛ من أجل محاسبة مطلقي هذه الشائعات.

وحظي منشور الإمبراطور بتفاعل كبير من قبل متابعيه الذين أيّدوه في رأيه، وطالبوه بمقاضاة مُطلقي الشائعات.

وكان الفنان السوري قد نشر، مؤخراً، صوراً له من العاصمة العراقية بغداد خلال توقيعه كتابه الجديد كيف أصير ممثلاً؟ والذي شارك به في معرض بغداد الدولي للكتاب.

من جهةٍ أخرى، يقوم أيمن زيدان حالياً بإخراج فيلم “أيام الرصاص”، المتوقّع عرضه خلال الفترة القادمة.

يذكر أن النجم السوري سيظهر في الموسم الرمضاني القادم بشكلٍ مؤكد في الجزء الثاني من مسلسل الكندوش.

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