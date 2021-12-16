شاب أمريكي يدخل موسوعة غينيس بسبب فمه!

تمكن الشاب الأمريكي “إسحاق جونسون” البالغ من العمر 21 عاماً من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بصفته صاحب أكبر فم في العالم.

حيث تمكن الشاب الذي يعيش في ولاية مينيسوتا الأمريكية من فتح فمه على مدى 10 سم.

وعبّر إسحاق جونسون عن سعادته بدخول موسوعة الأرقام القياسية الشهيرة، وقال بأنّ فمه يكبر مع تقدمه في العمر.

وأكدّ الشاب الأمريكي تلقيه دعوة للظهور ببرنامج تلفزيوني يتم إعداده حول أغرب الأرقام القياسية المسجلة في العالم، وذلك عقب تسجيله للرقم القياسي الفريد من نوعه.

وقال إسحاق جونسون بأنّه محظوظ لامتلاكه فماً كبيراً ساعده في تسجيل اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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