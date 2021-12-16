إدراج القدود الحلبية على لائحة منظمة اليونيسكو للتراث الإنساني العالمي

أعلنت منظمة اليونسكو خلال اجتماع الدورة ال16 للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث اللامادي في فرنسا عن إدراج القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني العالمي.

وقالت المنظمة العالمية بأنّ جزءاً من تراث وثقافة المجتمع السوري العريق أضيف إلى التراث الإنساني العالمي.

وعبّرت وزارة الثقافة السورية عن سعادتها بهذا الأمر، وقالت بأنّها خطوة مهمة من أجل صون الهوية الوطنية السورية.

وتوجهت الوزارة بالشكر للأمانة السورية للتنمية التي أعدّت ملف القدود وقدمته للمنظمة العالمية، كما شكرت أبناء سوريا المحبين للقدود الحلبية والداعمين لها، وأكدّت على أنّ القدود مرآة لعمق وأصالة الهوية الفنية السورية.

يذكر أنّ مدينة حلب السورية تشتهر بهذا الفن منذ قرون طويلة، وقدمت للعالم عدد كبير من المطربين الذين أبدعوا في هذا النوع الغنائي أبرزهم الفنان الراحل صباح فخري.

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