لوجيتك السويسرية تطلق كاميرا ويب مميزة

كشفت شركة لوجيتك السويسرية عن كاميرا ويب مميزة مخصصة للأعمال، أطلقت عليها Biro.

وتأتي الكاميرا الجديدة بمُستشعرات ضوئية وأشعة تحت الحمراء مدمجة، وستَدعم تقنية Windows Hello.

وقالت الشركة السويسرية إن كاميرتها الجديدة قادرة على توفير فيديوهات بدقة وضوح 4K Ultra HD بمعدل 30 إطار في الثانية، ودقة وضوح 1080 HD بيكسل، بمعدل 30 أو 60 إطار في الثانية، وبدقة وضوح 720 HD بيكسل بمعدل 30 أو 60 أو 90 إطار في الثانية.

وتتميز هذه الكاميرا بوجود تقنية Right Light وخاصية التصوير بالمدى الميكانيكي HDR اللتين تعملان على توفير صور احترافية في مختلف مستويات الإضاءة، بما في ذلك الإضاءة المنخفضة وضوء الشمس المباشر، بالإضافة لقدرتها على بث مقاطع الفيديو بدقة فائقة الوضوح، بما في ذلك التركيز التلقائي والتقريب عالي الدقة HD بنسبة 5x.

يذكر أن الشركة السويسرية ستوفّر الكاميرا الجديدة في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة بسعر يصل إلى 199 دولاراً أميركياً.

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