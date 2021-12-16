OPPO تطلق أول هواتفها القابلة للطي

رفعت شركة OPPO الصينية النقاب عن أول هواتفها القابلة للطي والذي حمل اسم OPPO Find-N.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 888 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشتين، حيث ستأتي الشاشة الأولى من نوع AMOLED مقاس 5.49 بوصة ودقة عرض 1972*988 بيكسل، وكثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل إنش، ومعدل تحديث 60 هرتز، أما الشاشة الثانية فستأتي بمقاس 7.1 بوصة وجودة عرض 1972*1920 بكسل بكثافة بيكسلات تصل ل370 بيكسل في الإنش.

وسيضم الهاتف كاميرا أمامية مزدوجة مناسبة لالتقاط صور السيلفي، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 13 ميغا بيكسل للثانية، و16 ميغا بيكسل للثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 256 و512 غيغا بايت غير قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستتراوح سعتها ما بين 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط واللاسلكي بقوة 15 واط، والعكسي بقوة 10 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يتراوح ما بين 1200 و1410 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية