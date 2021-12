إصدار Go من أندرويد 12 – أهم المزايا الجديدة!

حصل إصدار Go edition المخصص لهواتف الأندرويد الضعيفة على تحديث أندرويد 12 والذي يعد المستخدمين بتعزيز الأداء وسرعة أعلى أثناء تحميل وتشغيل التطبيقات وعمر بطارية أفضل وعدداً كبيراً من الميزات الذكية ومشاركة أسهل للتطبيقات وتجربة مستخدم نظيفة وأكثر سلاسة.

تماماً مثل أندرويد 12، يوفر تحديث Go edition الجديد بلوحة معلومات الخصوصية الجديدة ومؤشرات الخصوصية التي تستعرض عندما يتم استخدام خدمات الهاتف الأساسية مثل الكاميرا والميكروفون.

بناءً على تصريحات شركة جوجل، فمن المفترض أن يقدم إصدار Go edition المستند على أندرويد 12 تحسيناً ملحوظاً في الأداء بسرعة قد تصل إلى 30% أثناء التعامل مع التطبيقات وتسريع طريقة عرض الرسوم المتحركة.

وقد تم الاهتمام بتحديث مكتبة SplashScreen API التي تساعد مطوري التطبيقات على تحسين طريقة تطوير تطبيقاتهم وتوفير تجربة استخدام أكثر سلاسة وسهولة للمستخدمين.

سيهتم Go edition المستند على أندرويد 12 بتحسين عمر البطارية وطريقة تخزين العمليات من خلال إدراج التطبيقات بمرحلة الإسبات التلقائية التي لم يتم استخدامها على الهاتف لفترة زمنية طويلة. وسيسمح تطبيق Files Go المحدث باستعادة الملفات في غضون 30 يوماً.

أيضاً ستكون قادراً على الوصول إلى الترجمة والاستماع إلى أي محتوى على الشاشة بلغتك المفضلة من خلال الانتقال إلى شاشة التطبيقات المحدثة والتي تم رؤيتها لأول مرة على شاشة هاتف JioPhone Next الذي يعمل بنظام أندرويد 11 إصدار Go edition. أيضاً من بين الميزات الجديدة، سيتيح Android 12 Go للمستخدمين القدرة على تقييد التطبيقات لرؤية موقعهم التقريبي بدلاً من الموقع الحالي بدقة.

وباستخدام ميزة “المشاركة القريبة” سيسمح لك إصدار Go edition بحفظ البيانات من خلال مشاركة التطبيقات مباشرة مع الأجهزة المجاورة.

يبدو أن تجربة المضيف “Guest” أصبحت أكثر بساطة مع الإصدار الجديد، حيث أصبح من السهل إنشاء ملفات تعريف مباشرة من شاشة القفل، وهي ميزة رائعة تتيح لك إمكانية مشاركة هاتفك مع أي شخص أخر من خلال التبديل إلى ملف تعريف الضيف قبل مشاركة الجهاز ثم إعادة تعيين ملف التعريف الخاص بك بعد استرداده.

أيضاً تم تحديث لوحة معلومات الخصوصية التي تتيح للمستخدمين معرفة جميع التطبيقات التي تحاول استخدام خدمات أو بيانات الهاتف الحساسة، مثل الكاميرا والميكروفون، من أجل القدرة على إلغاء أذونات أية تطبيقات إذا لزم الأمر.

موعد الإطلاق:

لا يوجد مخطط زمني محدد مُعلن من شركة جوجل لإطلاق إصدار Go من أندرويد 12 حتى الآن، ولكن الأخبار السارة هي أنه من المؤكد أن الإصدار الجديد قادم في وقت مبكر من العام المقبل. فقط علينا أن نأمل أن يتم تحديث جميع هواتف الأندرويد الحالية العاملة بنظام Android 11 Go إلى النظام الجديد عند إصداره رسمياً.