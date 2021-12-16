جديد واتس آب ميزة معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها

في إطار سعيها لتطوير ميزة الرسائل الصوتية في تطبيق إنستغرام، قامت شركة ميتا المالكة للتطبيق بإطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية معاينة الرسائل قبل إرسالها.

ومن خلال هذه الميزة سيكون المستخدم قادراً على الاستماع للرسالة الصوتية التي سجلها قبل إرسالها للمستخدم الآخر.

وأكدّت الشركة الأمريكية إمكانية الاستماع لأي جزء من الرسالة من خلال ميزة التقديم والترجيع دون أن يضطر للاستماع للرسالة كاملة.

وللاستفادة من الميزة الجديدة يجب أن يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة التسجيل، ثم التمرير للأعلى للانتقال لوضع التسجيل بدون استخدام اليدين، وبعد الانتهاء من التسجيل يجب الضغط على زر الإيقاف الموجود في المنتصف، ثم تشغيل الرسالة للاستماع إليها وأخيراً الضغط على زر الإرسال في حال كان يريد إرسالها أو الحذف إن رغب بإعادة تسجيلها.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية أكدّت بأنّ الميزة الجديدة ستصل لجميع المستخدمين خلال الفترة القادمة بشكلٍ متتالٍ.

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