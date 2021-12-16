تحذيرات من غاز عديم الرائحة ينتج عن المولدات والفحم قد يكون قاتلا في غضون دقائق

الولايات المتحدة – كشف تقرير للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) أن استخدام المولدات المحمولة يمكن أن تعرض المستخدمين لخطر متزايد من التسمم بأول أكسيد الكربون (CO) والحرائق.

وقال اللجنة إنه يجب على أولئك الذين يستخدمون المولدات بشكل دائم في الخارج، على بعد 20 قدما على الأقل من المنزل، توجيه عادم المولد بعيدا عن المنزل أو أي مبان أخرى قد يدخلها شخص ما.

وحذرت أيضا من استخدام هذه المولدات داخل المنزل أو المرآب أو الطابق السفلي أو في الشرفة.

ولا يكفي فتح الأبواب أو النوافذ، حيث تقول اللجنة إن ذلك لن يوفر التهوية اللازمة لمنع تراكم المستويات المميتة من أول أكسيد الكربون.

وحثت على ضرورة التأكد من أن المولد المحمول الخاص بك قد خضع للصيانة المناسبة.

ويعد أول أكسيد الكربون المنبعث من المولد المحمول ساما ويمكن أن يقتل في غضون دقائق. وهو غير مرئي، بلا لون أو رائحة. ويمكن أن يؤثر على شخص ما بسرعة، ما يجعله فاقدا للوعي قبل أن يواجه أعراض الغثيان أو الدوخة أو الضعف.

وتقترح اللجنة البحث عن مولد محمول مزود بميزة أمان وإيقاف تلقائي عند وجود تركيزات عالية من أول أكسيد الكربون حول المولد.

كما أن بعض الطرازت المزودة بإيقاف تشغيل أول أكسيد الكربون قللت من الانبعاثات. ويجب على المستهلكين أيضا البحث عن تلك النماذج.

كما نصحت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية بالحذر عند استخدام الفحم والشموع، حيث يمكن أن يؤدي حرق الفحم والشموع في مكان مغلق إلى إنتاج مستويات مميتة من أول أكسيد الكربون.

المصدر: ميديكال إكسبريس

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