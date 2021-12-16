اختصار جديد في تطبيق صور جوجل لتسهيل العثور على لقطات السكرين شوت بشكل أفضل!

تطبيق صور جوجل – Google Photos هو واحد من أفضل التطبيقات التي من شأنها توفير القدرة على إدارة الصور التي يتم تخزينها محلياً أو من خلال النسخ الاحتياطي على السحابة بخوادم Google Drive. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التطبيق على أداة فعالة للغاية عندما يتعلق الأمر بالتحرير والتعديل على الصور ومقاطع الفيديو.

ولكن بالرغم من ذلك، يعد العثور على الصور المحلية أمراً مربكاً في معظم الأحوال. في حالة كنت تتساءل، يمكنك دائماً العثور على الصور المحلية المُخزنة على تطبيق صور جوجل بداخل مجلد باسم المكتبة “Library” وستجد هذا المجلد بعلامة تبويب سفلية أسفل الواجهة الرئيسية للتطبيق.

اليوم، وبناءً على قناة جوجل للأخبار على مجموعة تيليجرام، يبدو أن شركة جوجل تعمل على تسهيل إمكانية العثور على لقطات الشاشة التي يتم تخزينها محلياً وبداخل المجلدات الأخرى من خلال إنشاء اختصار جديد لها بتطبيق صور جوجل، وسيساعدك هذه الاختصار المتواجد أعلى شاشة التطبيق الرئيسية في العثور على اللقطات بشكل أسهل.

يمكنك إلقاء نظرة على الاختصار الجديد من خلال الصور التي شاركتها مجموعة جوجل على تيليجرام والموضحة أدناه. بهذا الشكل، ستجد الاختصار واضح أمامك بشكل جلي جداً متواجد أعلى التطبيق ومن الصعب عدم ملاحظته.

ولكن حتى الآن لا نعلم ما إذا كان سيتم تضمين الاختصار الجديد أعلى أو أسفل الواجهة الرئيسية للتطبيق. ولكن الأفضل والأهم من ذلك، أن هذا الاختصار الجديد سوف يعرض لك مجموع وعدد الصور ولقطات السكرين شوت التي تم التقاطها وإضافتها إلى المجلد.

وبالتالي، فقد قررت شركة جوجل أن تمنح لقطات السكرين شوت مكانة بارزة بداخل تطبيق صور جوجل، ولكن هناك توقعات تشير إلى أنه من المحتمل ألا يقتصر الاختصار الجديد على لقطات السكرين شوت فحسب، وإنما من الممكن أن يتضمن بعض المجلدات التي تم تحديثها مؤخراً بمجموعة جديدة من الوسائط.

أيضاً البعض يتكهن بأن الميزة الجديدة قد تعتمد على تقنية التعلم الآلي لكي يعرض المجلد ما يعتقد التطبيق أنك تريد رؤيته فقط. على كلِ، هي بالطبع ميزة رائعة ومن المؤكد أنها ستساعد الجميع في العثور على لقطات السكرين شوت بشكل أفضل وبسرعة وأسهل من ذي قبل.