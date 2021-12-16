وفاة الفنان العراقي توفيق عامر نجم برنامج “ذا فويس”

فقد الوسط الفني العراقي الفنان عامر توفيق، الذي توفي عن عمرٍ يناهز 73 عاماً بعد صراع مع المرض.

وأعلن نجله عن وفاته من خلال منشور نشره على حسابه في إنستغرام، قال فيه إن والده توفي بعد صراع مع المرض.

من جهة أخرى نعت نقابة الفنانين العراقيين الفنان الذي لمع نجمه بعد مشاركته ببرنامج ذا فويس، وقالت إن عامر توفيق توفي بعد عدّة أيام من دخوله مستشفى اليرموك الواقع في العاصمة العراقية بغداد.

وبدأ الفنان الراحل مشواره الفني في سبعينيات القرن الماضي، من خلال تقديمه الكثير من الأعمال والألحان انطلاقاً من المسرح العسكري.

ونال عامر توفيق شهرة كبيرة بعد مشاركته في برنامج ذا فويس عام 2015، رغم خيبة أمله بعد استبعاده بسبب العمر بعد تجاوزه لمرحلة الصوت.

يُذكر أنّ الفنان الراحل شارك خلال مسيرته بعدد كبير من المهرجات، ونال مجموعة من الجوائز والتكريمات.

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