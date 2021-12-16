وفاة عميد الفرنسيين والسبب كورونا

أعلنت فرنسا عن وفاة عميد سكانها مارسيل ميس، الذي توفي في مستشفى مدينة فيين عن عمر يناهز 112 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت نيكول ابنته الوحيدة إن حالة والدها ساءت بشكل كبير بعد إصابته بالفيروس، الأمر الذي دفعهم لإدخاله المستشفى يوم 12 ديسمبر الجاري، وأشارت لأنّ الأطباء فعلوا المستحيل من أجل إنقاذ حياته.

وأكدت نيكول أنّ والدها أمضى سنواته الأخيرة بسعادة، رغم أنّه عاش وحيداً تحت إشراف فرق الرعاية الطبية المنزلية.

وأوضحت نيكول أن والدها المولود في يوليو 1909 كان ضعيف السمع وشبه أعمى في آخر سنوات حياته، وقالت إنه كان يمارس المشي يومياً، ويحب العائلة.

يُذكر أنّ المسعف الذي عاصر الحربين العالميتين والذي أصبح أرملاً عام 1998، نال لقب عميد فرنسا في 5 أكتوبر الماضي بعد وفاة العميد السابق جو تيوبالد في منزله الواقع في فور دو فرانس، عن عمر يناهز 112 عاماً أيضاً.

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