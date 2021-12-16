تشقق زوايا الفم يدل على هذه المشكلات

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية، أنّ تشقق زوايا الفم يدل على وجود مشاكل صحية في بعض الأحيان.

وحددت الرابطة الألمانية أسباب حدوث هذا التشقق بالتهاب الجلد العصبي، نقص المعادن والفيتامينات كفيتامين B2، الحديد، الزنك، أو الإصابة بنزلة برد.

وأكدت الرابطة الألمانية إمكانية علاج هذا التشقق من خلال استخدام مرهم يحتوي على الزنك، أو كريم يضم ديكسبانثيول، من أجل ترطيب الزوايا المتشققة بشكلٍ سريع، بالإضافة لإمكانية استخدام بعض الوصفات العشبية كالبابونج، عسل المانوكا، والميرمية.

كما أشارت الرابطة لدور التغذية الصحية المتوازنة الغنية بالفيتامينات والمعادن، في الوقاية من الإصابة بهذه التشققات.

ودعت الأشخاص الذين يعانون من هذا التشقق لمراجعة الطبيب في حال لم تتحسن حالتهم، بعد اتخاذهم للتدابير السابقة، خاصةً إنْ رافق تشقق زوايا الفم أعراض أخرى كحكة اليد، أو القدم أو فروة الرأس، أو حدث تقصف في الشعر.

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