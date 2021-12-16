كارثة في أستراليا والسبب لعبة القفز

في حادثة مؤسفة للغاية، لقي 4 أطفال مصرعهم وأصيب 5 آخرون، بعدما تسببت الرياح في سقوطهم من لعبة قفز.

وقعت هذه الحادثة في إحدى مدارس ولاية تسمانيا الأسترالية، أثناء إقامة المدرسة لحفل بمناسبة نهاية العام الدراسي.

وقالت شرطة ولاية تسمانيا إن الأطفال الذين لقوا حتفهم كانوا في سِن السادسة، وأكدت وجود 4 حالات خطرة من الحالات الـ5 التي تم نقلها للمستشفى.

وأشارت الشرطة إلى أنّ الأطفال سقطوا بفعل الرياح عن ارتفاع 10 أمتار، ووصفت الحادث بالمأساوي.

من جانبه قال رئيس وزراء ولاية تسمانيا بيتر غوتوين، إن الحادث لا يمكن تصوره، ودعا المجتمع لمساندة أُسر الضحايا وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم.

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