نادر الأتات يُطلق أغنية “قلي وينك”

فاجأ النجم اللبناني نادر الأتات جمهوره بإطلاقه أغنية جديدة من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، أطلق عليها قلي وينك.

وحصدت الأغنية الجديدة أكثر 1.2 مليون مشاهدة منذ طرحها على القناة الرسمية لشركة لايف ستايلز ستوديوز يوم 14 ديسمبر الجاري، وتفاعل معها عشاقه بشكل كبير، وتركوا مجموعة كبيرة من التعليقات المشجعة.

وظهر نادر الأتات في فيديو كليب الأغنية وهو تائه في صحراء دبي؛ بحثاً عن حبيبته، وبسبب الأغنية التي أعادته للهجة البيضاء التي غناها في بداية مسيرته تصدر الفنان اللبناني الترند.

وأغنية قلي وينك من كلمات أميل فهد، وألحان وسيم بستاني، وتوزيع عمر صباغ، وإخراج عادل سرحان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية