منوعات

نادر الأتات يُطلق أغنية “قلي وينك”

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأ النجم اللبناني نادر الأتات جمهوره بإطلاقه أغنية جديدة من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، أطلق عليها قلي وينك.

وحصدت الأغنية الجديدة أكثر 1.2 مليون مشاهدة منذ طرحها على القناة الرسمية لشركة لايف ستايلز ستوديوز يوم 14 ديسمبر الجاري، وتفاعل معها عشاقه بشكل كبير، وتركوا مجموعة كبيرة من التعليقات المشجعة.

وظهر نادر الأتات في فيديو كليب الأغنية وهو تائه في صحراء دبي؛ بحثاً عن حبيبته، وبسبب الأغنية التي أعادته للهجة البيضاء التي غناها في بداية مسيرته تصدر الفنان اللبناني الترند.

وأغنية قلي وينك من كلمات أميل فهد، وألحان وسيم بستاني، وتوزيع عمر صباغ، وإخراج عادل سرحان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك