شركة Tesla تستعد لإطلاق هاتف يعمل على المريخ

تستعد شركة Tesla الأمريكية لطرح هاتف جديد يعمل على المريخ، ومتوافق مع تعدين العملات ستُطلق عليه Tesla Pi، وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج قوي بنواة 2.0 غيغا هرتز، ونظام تشغيل Android 12.

وزودت الشركة الأمريكية بشاشة Super AMOLED مقاس 6.8 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز، ودقة عرض 4K، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية لم تكشف دقة عدساتها.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 2 تيرا بايت، وسيكون أول هاتف ذكي يعمل عبر الأقمار الاصطناعية، ومن الفضاء والمريخ.

ويتميز هذا الهاتف بقدرته على التنبؤ بالاضطرابات الدماغية، وبدعمه التحكم في سيارات تسلا الكهربائية، وشبكات الجيل الخامس.

وقالت الشركة الأمريكية إن هاتفها الخارق سيُقدّم دعماً لنظام الإنترنت الفضائي الذي ستُطلقه شركة Starlink قريباً، بالإضافة لإتاحته الفرصة لأصحابه بتعدين العملة المشفرة التي يكون مقرها المريخ.

وسيحتوي الهاتف الجديد على بطارية قوية تجعله يعمل لعدة أيام، وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية ستُوفر الهاتف الجديد بألوان الأبيض والأسود، وستطلقه في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 2500 و4000 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية