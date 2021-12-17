بلاك فيو الصينية تُطلق ساعة ذكية ببطارية قوية

أزاحت شركة بلاك فيو الصينية الستار عن ساعة ذكية جديدة ببطارية تعمل لمدة 60 يوماً، أطلقت عليها R5.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة مستطيلة مقاس 1.57 بوصة، وبدقة وضوح 200*320 بيكسل.

وتتميز الساعة الجديدة باحتوائها على مستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب، ومستشعر لقياس نسبة الأوكسجين في الدم، بالإضافة لقدرتها على تتبع الأنشطة الرياضية، واحتوائها على ساعة إيقاف، مؤقت، وكشاف.

وستدعم ساعة بلاك فيو الجديدة فئة الحماية IP68 وهذا ما يجعلها مقاومة للغبار، ومناسبة للاستخدام عند السباحة، بالإضافة لدعمها الرد على المكالمات والرسائل الواردة للهاتف الذكي.

وستحتوي الساعة الجديدة على بطارية بسعة 260 ميلي أمبير، تجعلها تعمل لمدة 12 إلى 15 يوماً عند استخدام الوظائف الذكية، و60 يوماً في وضع الاستعداد.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الساعة الجديدة، ولا عن موعد طرحها في الأسواق العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية