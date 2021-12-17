تقرير – ابل تسعى لتصميم المزيد من الرقائق الإلكترونية بنفسها في الايفون

تسعى ابل حالياً إلى إنشاء المزيد من المكونات الداخلية في هواتف الايفون وأجهزتها المختلفة وتقوم حالياً بإنشاء مكتب سوف يركز على تطوير مودم اتصالات لاسلكية بحسب تقرير لوكالة بلومبيرج الأمريكية.

ابل تعمل الآن على توظيف عشرات الموظفين في المكتب الجديد الذي يقع جنوب ولاية كاليفورنيا من أجل العمل على تطوير شرائح إلكترونية وخصوصاً مودم اتصالات لاسلكية، وتهذف ابل من وراء ذلك تقليل الاعتماد على شركات مثل Broadcom و Skyworks و Qualcomm والتي تقوم بتزويد ابل بما تحتاجه من رقائق إلكترونية.

استنادًا إلى متطلبات الوظائف التي طرحتها ابل ، فإنها تبحث عن موظفين لديهم خبرة في صناعة رقائق المودم وأشباه الموصلات اللاسلكية من أجل العمل على الرقائق اللاسلكية للجيل الخمس وأشباه الموصلات الخاصة بالبلوتوث والواي فاي.

وكانت ابل قد وقعت عقدأ لثلاث سنوات ونصف مع شركة Broadcom الأمريكية عام 2020 تقوم الأخيرة بموجبه بتزويد ابل بالرقائق الإلكترونية وينتهي هذا التعاقد بحلول عام 2023.

تأمل ابل أن تعتمد على نفسها تماماً في تصميم الرقائق والشرائح الإلكترونية الخاصة بها بعد انتهاء التعاقد مع الشركات المتعاقدة معها خلال السنوات القليلة القادمة.

من المشاريع التي تعمل ابل عليها منذ أشهر محاولة تصميم مودم لشبكات الجيل الخامس خاص بها والاستغناء عن شركة كوالكم، ومن أجل ذلك الهدف قامت ابل بالاستحواذ على قطاع إنتاج شرائح المودم من شركة إنتل في صفقة مليارية.