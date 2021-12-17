سامسونج تُعلن عن تابلت Galaxy Tap A8 – تعرف على السعر والمواصفات بالتفصيل

أعلنت شركة سامسونج مؤخراً عن جهاز لوحي جديد متوسط المدى (يستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة) باسم Galaxy Tap A8 والذي يتمتع بشاشة WUXGA TFT قياس 10.5 بوصة مع إطارات نحيفة نسبياً ونسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 16:10.

يتم تشغيل التابلت عن طريق معالج ثماني النوى طراز UNISOC T618 SoC بدلاً من معالج Snapdragon 662 الذي رأيناه العام الماضي مع تابلت Galaxy Tap A7.

يمتاز الجهاز اللوحي الجديد بكاميرا خلفية دقتها 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية متواضعة بدقة 5 ميجابكسل، ولكن لا يوجد أثر لأي وحدة إضاءة Flash LED. يحتوي التابلت على مكبرات صوت ستريو رباعية تدعم Dolby Atmos ويتمتع ببطارية سعتها 7040 مللي أمبير في الساعة.

مواصفات تابلت Galaxy Tap A8 المُعلن عنها:

الشاشة: قياسها 10.5 بوصة بدقة 2000×1200 بكسل وهي عبارة عن لوحة عرض من النوع WUXGA TFT

قياسها 10.5 بوصة بدقة 2000×1200 بكسل وهي عبارة عن لوحة عرض من النوع WUXGA TFT المعالج: ثماني النوى طراز UNISOC T618 Octa يحتوي على وحدة معالجة رسومية مدمجة طراز Mali G52 MP2

ثماني النوى طراز UNISOC T618 Octa يحتوي على وحدة معالجة رسومية مدمجة طراز Mali G52 MP2 الذاكرة العشوائية والتخزين: 3 جيجارارم + 32 جيجابايت / 4 جيجارام + 64 جيجابايت / 128 جيجابايت / فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة لتوسعة مساحة التخزين حتى 1 تيرابايت

3 جيجارارم + 32 جيجابايت / 4 جيجارام + 64 جيجابايت / 128 جيجابايت / فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة لتوسعة مساحة التخزين حتى 1 تيرابايت نظام التشغيل: أندرويد 11

أندرويد 11 الكاميرا الخلفية: دقتها 8 ميجابكسل

دقتها 8 ميجابكسل الكاميرا الأمامية: دقتها 5 ميجابكسل

دقتها 5 ميجابكسل الصوت: مقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم + Dolby Atmos + 4 مكبرات صوت ستريو

مقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم + Dolby Atmos + 4 مكبرات صوت ستريو الوزن والأبعاد: 246.8×161.9×6.9 مم ويزن 508 جرام

246.8×161.9×6.9 مم ويزن 508 جرام سُبل الاتصال: 4G LTE (Optional), Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz/5GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5 LE, GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C

4G LTE (Optional), Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz/5GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5 LE, GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C البطارية: سعتها 7040 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط

يأتي تابلت Galaxy Tap A8 بألوان مختلفة تتضمن الرمادي والفضي والذهبي الوردي وبتكلفة قدرها 229 يورو أي ما يعادله 257$ دولار أمريكي لنسخة الواي فاي وسعة تخزينية بمساحة 32 جيجابايت + 3 جيجارام. بينما تأتي نسخة 4 جيجارام + 64 جيجابايت بتكلفة قدرها 291$ دولار أمريكي.

بينما تأتي النسخة الأخيرة بسعة 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجابايت بتكلفة قدرها 347$ دولار أمريكي.