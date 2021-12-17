عروض رأس السنة على منتجات مايكروسوفت – اشترِ واحصل على ويندوز 10 و 11 مجاناً!

بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية يوفر متجر Godeal24.com عدداً من العروض المميزة على منتجات مايكروسوفت، إذ أنه بجانب الخصومات الكبيرة التي يوفرها يتيح أيضاً الحصول على ويندوز 10 أو ويندوز 11 كهدية مجانية عند شراء أوفيس 2021 برو أو أوفيس 2019 برو لفترة محدودة ضمن عروض رأس السنة.

Godeal24.com هو متجر متخصص في بيع مفاتيح التفعيل الأصلية الخاصة بمنتجات مايكروسوفت سواء أنظمة تشغيل ويندوز 10 / 11 أو برامج التشغيل المكتبية أوفيس وغيرها من المنتجات الأصلية.

عروض رأس السنة – اشترِ منتج واحصل على الآخر مجاناً

مايكروسوفت أوفيس برو + ويندوز 11 مجاناً

Microsoft Office 2021 Professional (+ Free Windows 11 Pro) بسعر $46.38

Microsoft Office 2019 Professional (+ Free Windows 11 Pro) بسعر $38.18

Microsoft Office 2016 Professional (+ Free Windows 11 Pro) بسعر $32.03

مايكروسوفت أوفيس برو + ويندوز 10 مجاناً

Microsoft Office 2021 Professional (+ Free Windows 10 Pro) بسعر $41.26

Microsoft Office 2019 Professional (+ Free Windows 10 Pro) بسعر $29.98

Microsoft Office 2016 Professional (+ Free Windows 10 Pro) بسعر $22.81

نظام ويندوز 10 / 11 بخصم 50%

يمكنك استخدام كوبون EGD50 عند شراء أحد المنتجات الآتية للحصول عليها بنصف الثمن المعروضة به للشراء، أي بخصم 50%. المنتجات هي كالآتي والأسعار بعد تطبيق الخصم:

Windows 10 Professional بسعر $7.59

Windows 10 Pro Professional – 2 PCs بسعر $12.43

Windows 11 Professional CD-Key بسعر $15.63

Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key بسعر $8.16

Windows 11 Home CD-Key بسعر $16.91

Windows 10 Home 32/64-bit 2 PCs CD-Key بسعر $13.57

الأسعار المعروضة بعد استخدام كوبون الخصم

حزمة مايكروسوفت أوفيس وبرامج أخرى بسعر رخيص

متاح أيضاً مفاتيح تفعيل إصدارات مايكروسوفت أوفيس 2019 أو 2021 مع خصم كبير يصل إلى 60% عند استخدام كوبون الخصم EGD62

Microsoft Office 2021 Professional Plus – 5PCs – $77.90

Project Professional 2021 for 1 User CD-Key – $25.70

Visio Professional 2021 for 1 User CD-Key – $22.97

Project Professional 2019 for 1 User CD-Key – $22.15

Visio Professional 2019 for 1 User CD-Key – $19.37

Microsoft Office 365 Professional Plus Account – 1 Device 1 Year – $14.81

Microsoft Office 2019 (Home and Student – 1 User)– $31.15

Microsoft Office 2021 Home and Business For Mac – $68.66

Microsoft Office 2019 Home & Business (For Mac) – $103.33

Office 2019 Home and Business for PC 1 User – $47.76

الأسعار المعروضة بعد استخدام كوبون الخصم

برامج أخرى مميزة!

يمكنك أيضاً الحصول على مفاتيح تفعيل عدد من برامج الحاسوب الشهيرة بتخفيضات كبيرة كالآتي:

Ccleaner Professional 1 PC / 1 Year – $20.49

Advanced SystemCare 14 Pro – 1 PC 1 Year – $10.24

Ashampoo Photo Commander 16 – $15.36

MacBooster 8 Lifetime Subscription – $14.24

عن متجر GoDeal24.com

GoDeal24.com هو منصة تجارة إلكترونية متخصصة في بيع مفاتيح التفعيل الأصلية للبرامج والألعاب بأسعار رخيصة وعبر طرق دفع متعددة، عند إتمام الشراء سوف يتم إرسال مفتاح التفعيل إلى بريدك الإلكتروني خلال 24 ساعة (تأكد من كتابته بشكل صحيح وراجع أيضاً البريد المزعج إن لم تجد الرسالة في صندوق البريد). يمكنك الشراء من المتجر باستخدام بطاقة الشراء الخاصة بك أو بايبال أو أي طريقة أخرى تناسبك.

أيضاً خدمة العملاء متاحة دوماً على مدار اليوم وكل أيام الأسبوع كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]