هواوي تطلق سماعة لاسلكية مقاومة للماء والغبار

أزاحت شركة هواوي الصينية الستار عن سماعة لاسلكية جديدة مقاومة للماء والغبار، أطلقت عليها Sound Joy.

وقالت الشركة الصينية إنها تعاونت مع شركة Devialet الفرنسية؛ من أجل توفير جودة صوت فائقة من خلال نظام صوت ثنائي الاتجاه بقدرة 70 ديسيبل.

وتأتي السماعة الجديدة بطول 202 ملم وقطر 73 ملم، ووزن 680 غرام، وتدعم فئة الحماية IP67.

وتحتوي السماعة على بطارية بقوة 8800 ميلي أمبير تجعل السماعة تعمل لمدة 26 ساعة متواصلة.

وتتميز السماعة بدعمها تقنية Super Charge بقدرة 40 واط، التي تجعل السماعة تعمل لمدة ساعة بمجرد شحنها لعشر دقائق فقط.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف بعد عن سعر السماعة الجديدة التي ستوفرها باللونين Super Green وObsidian Black، ولا عن موعد طرحها في الأسواق.

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