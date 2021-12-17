تويتر تطلق ميزة التسميات التوضيحية لمقاطع الفيديو

في إطار سعيها لتطوير تويتر، أعلنت شركة تويتر الأميركية عن إطلاق ميزة التسميات التوضيحية المناسبة للأشخاص ضعيفي السمع، والأشخاص الراغبين بمشاهدة الفيديو دون صوت.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين المجال لإضافة تسميات توضيحية لشرح الأشياء الموجودة داخل الفيديو، وبالتالي فهم الفيديو دون الحاجة للاستماع للصوت.

وقالت الشركة الأميركية إنها ستوفر الميزة الجديدة لجميع الأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وأي أو إس.

وستظهر الميزة بشكلٍ تلقائي للأشخاص الذين يستخدمون ميزة كتم أصوات الفيديو من الإعدادات، أو الذين يستخدمون ميزة تحويل الصوت إلى كلمات مقروءة من خلال زر CC.

وستوفر تويتر الميزة الجديدة بـ 30 لغة عالمية من بينها اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، والصينية.

يذكر أن تويتر أضافت خلال الفترة الماضية مجموعة كبيرة من الميزات التي تهدف من خلالها للحفاظ على شعبية تويتر، وجذب عدد أكبر من المستخدمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية