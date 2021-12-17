“حياة الفهد” تنضم للجنة التحكيم لأكاديمية “إم بي سي”

عبّرت الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن سعادتها باختيارها كعضو لجنة تحكيم لأكاديمية إم بي سي.

حيث نشرت الفنانة الخليجية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهاً عليها شعار MBC، وعبارة سيدة الشاشة الخليجية، وعلّقت على الصورة بالقول: شكراً لأكاديمية MBC وللهيئة العامة للترفيه، وعبرّت عن سعادتها لاختيارها كعضو لجنة التحكيم النهائية للجنة التمثيل في المملكة العربية السعودية، وتمنت التوفيق لجميع المشاركين في المسابقة.

وكانت أكاديمية MBC قد أطلقت مسابقة لاختيار 4 سعوديين وسعوديات من مختلف الأعمار، للعب بطولة فيلم سينمائي عالمي ستقوم MBC Studio بإنتاجه العام القادم.

يُذكر أنّ النجمة الكويتية حققت نجاحاً كبيراً بمسلسل بتوقيت مكة، المكون من 7 حلقات والذي يُعرض حالياً.

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ومسلسل بتوقيت مكة من تأليف عبدالمحسن الرضوان، وإخراج مناف عبدال، وبطولة حياة الفهد، سعد الفرج، شوق محمد، عبد المنعم غزال، محمد الجبرتي وغيرهم.

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