شركة HTC تكشف عن هاتف جديد بمواصفات مميزة

رفعت شركة HTC النقاب عن جهاز جديد بمواصفات مميزة، أطلقت عليه HTC Wildfire E2 Plus.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Unisoc Tiger T610 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت HTC هاتفها الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.82 بوصة ودقة عرض HD+، ومعدل تحديث 60 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 64 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ HTC، ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 177 دولارا أمريكيا.

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