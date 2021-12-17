باسل خياط وريهام عبد الغفور يجتمعان في مسلسل جديد

أعلن المنتج محمد مشيش، عن استعداده لبدء تصوير مسلسل “أسبوعين ويوم”، الذي سيجمع النجمين باسل خياط وريهام عبد الغفور.

وقال محمد مشيش إن عمليات التصوير ستنطلق خلال الأيام القادمة، وإنّ المسلسل سيُعرض على منصة شاهد.

وأشار المنتج إلى أنّ العمل سيكون من تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، وبطولة ريهام عبد الغفور وباسل خياط، وعدد من النجوم الذين سيتم التعاقد معهم خلال الأيام القادمة.

يُذكر أنّ هذا العمل الثاني الذي يجمع بين الفنان السوري باسل خياط والفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، بعد مسلسل الرحلة الذي عُرض عام 2018.

ومسلسل الرحلة من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج حسام علي، وبطولة باسل خياط، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، مي سليم، أميرة العايدي، محمود حجازي، وغيرهم من النجوم.

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