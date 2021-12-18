رامي عياش: سعيد بتجاوز “قصة حب” لحاجز 67 مليون مشاهدة

عبّر الفنان اللبناني رامي عياش عن سعادته بتجاوز فيديو كليب أغنية “قصة حب” حاجز 67 مليون مشاهدة على يوتيوب، حيث نشر تغريدة أرفقها بفيديو لأطفال من مُخيّم اللاجئين على تويتر وقال: الأغنية ترند بالوطن العربي وعلى تيك توك، وهذا أمر يُسعدني، وعبّر عن تأثره بالفيديو بشكل كبير، وتمنى أنّ يزرع الله الفرح والسعادة على وجه كل محتاج وبردان.

من جهة أخرى يستعد الفنان اللبناني لطرح أغنيتين جديدتين، هما حلوين مع بعض التي كتبها أحمد راؤول ولحّنها الفنان اللبناني بنفسه، ومن غيري التي ألّفها علي المولي ولحّنها محمود عيد.

يُذكر أنّ رامي عياش يستعد حالياً لإحياء حفل غنائي في لوس أنجلوس، يوم 18 ديسمبر الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية