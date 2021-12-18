السجن لرجل صيني باع أولاده الـ5 مقابل الأموال

أصدرت محكمة بلدة يو الصينية الواقعة في مقاطعة خبي شمال غرب الصين، حُكماً بسجن رجل يُدعى يانغ لمدة 10 سنوات بتهمة بيع أولاده الـ5 مقابل حوالي 28 ألف دولار أمريكي.

وقالت المحكمة في بيانٍ رسمي نشرته على موقع ويبو الشهير في الصين، إنّ يانغ وزوجته يوان اتفقا على إنجاب الأطفال بهدف الربح، حيث كانا ينجبان الطفل ويبيعان للراغبين بتنبيه عن طريق أحد الوسطاء.

وأشارت المحكمة لأنّ يانغ باع ولدين و3 بنات بين العام 2012 و2020، وبأنّه باع 4 منهم عن طريق الوسيط لي وزوجة ابنه، في حين قامت زوجته ببيع الطفل الخامس فور ولادته لإحدى النساء.

وحكمت المحكمة على يانغ بالسجن لمدة 10 سنوات، في حين عاقبت الوسيط لي بالسجن لـ7 سنوات، أما زوجة ابنه فعوقبت بالسجن لمدة 21 شهراً بسبب ظهورها كأم لطفلين في مقابلة لمشترين محتملين.

وأكدت المحكمة أنّ بيع الأطفال من قبل أوليائهم ينتهك حقوق القاصرين، ويدعم انتشار تجارة الأطفال الممنوعة في البلاد.

يذكر أنّ الإتجار بالأطفال انتشر في الصين منذ ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي بخاصة، بعد تبني الصين لقانون الطفل الواحد.

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