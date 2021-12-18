القتل الرحيم لحصانين يُقدّر سعرهما بالملايين

شهد أحد سباقات الخيول المقامة في هونغ كونغ حادثة مؤسفة، وُصفت بمأساة القرن، بعدما أدى لمقتل حصانين يُقدّر سعرهما بملايين الدولارات.

حيث أدّى تصادم بين عدّة خيول أثناء السباق لإصابة الخيول هيويتسون، بارتون، وفوكوناجا بإصابات بليغة، استدعت نقلهم للعناية المُركّزة.

واضطر الأطباء للّجوء للقتل الرحيم من أجل إنهاء حياة الحصان هيويتسون، بسبب إصابته بكسر في الفخذ ونزيف في المخ، والحصان فوكوناجا لإصابته بكسر في الترقوة، في حين عانى الحصان بارتون من 4 كسور في الأضلاع، وكسر في الرسغ وآخر في الأنف، ووُضع في العناية المُركّزة.

ووصف الفارس بليم شين الفائز بالسباق الحادث بالمأساوي، وقال إن مشاعره مختلطة بين الفرح لفوزه والحزن على الفرسان اللذين فقدوا أحصنتهم.

من جهة أخرى ألمح نشطاء الرفق بالحيوان لأنّ الحادث وقع بسبب استخدام المنشطات التي تجعل الخيول تجري بدون أن تشعر بالتعب، في حين عزا بعض الخبراء سبب الحادث لنقص الممارسة التنافسية، بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أجّل العديد من سباقات الخيل.

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