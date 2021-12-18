ابل تطلق تحديث iOS 15.3 التجريبي – ما الجديد؟

بعد إطلاق تحديث iOS 15.2 ها هي ابل الآن تحضر لتحديث آخر جديد وهو تحديث iOS 15.3 الذي أطلقت منه النسخة التجريبية الأولى Beta للمطورين، كما أطلقت النسخة التجريبية من تحديث iPadOS 15.3 للايباد.

ما الجديد في تحديث iOS 15.3 ؟

التحديث لا يضم مزايا جديدة كبرى فقط إضافات وتحسينات بسيطة منها على سبيل المثال بعض التحسينات في تطبيق البودكاست وأخرى في تطبيق الأخبار.

تحديث iOS 15.3 و iPadOS 15.3 كان يتوقع أن يأتي معه ميزة Universal Control والتي تتيح التحكم بعدة أجهزة من ابل معاً عبر شاشة اللمس أو لوحة اللمس والتنقل بين شاشة كل جهاز وآخر بسلاسة، لكن للأسف لم تأتي تلك الميزة مع هذا التحديث.

هذا لا يزال الإصدار التجريبي الأول من التحديث لكننا لا نتوقع أن تختلف الإصدارات التجريبية اللاحقة للتحديث كثيراً، لأنه فيما يبدو فإن التحديث موجه أكثر لدعم استقرار النظام وتحسين الأداء وسد الثغرات الأمنية.

هذا بخلاف ما كان عليه تحديث iOS 15.2 والذي جاء بالعديد من المزايا الجديدة، وكان التحديث الأكبر منذ إطلاق iOS 15 قبل أشهر.

يتوقع أن تعود ابل مجدداً إلى إضافة المزايا الجديدة لاحقاً مع تحديث iOS 15.4 والذي يتوقع أن يصدر بحلول ربيع العام القادم.

من المتوقع أن تقوم ابل بإطلاق عدة إصدارات تجريبية من التحديث على أن تطلق الإصدار النهائى بعد نحو شهر ونصف تقريباً من الآن.