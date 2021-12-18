من المحتمل أن تُعلن سامسونج عن شاحن لاسلكي سريع بجانب سلسلة Galaxy S22!

بعض الشائعات تفيد بأنه من المحتمل أن تُعلن سامسونج عن شاحن لاسلكي جديد خلال المرحلة القادمة. حيث تم اعتماد شاحن لاسلكي سريع جديد للشركة الكورية الجنوبية من قِبل لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC وقد تم رصد بعض التفاصيل الخاصة بهذا الشاحن.

يُقال بأن الشاحن اللاسلكي يحمل رقم طراز EP-P2400 وهو عبارة عن وحدة شحن مدمجة على هيئة شكل مربع دائري ويمكنها شحن جهاز واحد فقط في المرة الواحدة.

من خلال الصور المُسربة، تحمل وحدة الشحن جهازاً مسطحاً على سطح الشاحن، بدلاً من إبقاءة بشكل مستقيم مثلما رأينا مع الشواحن اللاسلكية المنافسة الأخرى مثل التي رأيناها مع Pixel Stand أو حتى شاحن سامسونج الأخر Samsung Wireless Charger Stand.

يُقال بأن لجنة الاتصالات الفيدرالية اختبرت الشاحن الجديد مع عدداً مختلفاً من الأجهزة. وقد تم التأكيد على أن الشاحن قادر على شحن سماعات الأذن اللاسلكية المتوافقة وساعات ذكية مختلفة من بينها ساعة Galaxy Watch 4 بقدرة 2 واط.

تم تجربة الشحن مع هواتف مثل Galaxy S21 وتم التأكيد على الشحن بسرعة 15 واط. ويبدو أن الشاحن الجديد لن يكون قادراً على شحن الأجهزة لاسلكياً بسرعة أعلى من 15 واط.

يشير ملصق لجنة الاتصالات الفيدرالية بأن الشاحن لديه حد أقصى من مدخلات الطاقة بقدرة 25 واط. ومع ذلك، فلا يمكننا العثور على قدرة خرج الطاقة من خلال هذه الوثائق، ومن المستبعد تماماً أن يكون الشاحن قادراً على شحن الأجهزة لاسلكياً بقدرة 25 واط.

للتذكير، كل من شاحن Trio وشاحن سامسونج الذي ذكرناه للتو منذ قليل لديهما قابلية إدخال قصوى تبلغ 25 واط ولكن طاقة الخرج الخاصة بهما تبلغ 15 واط و 9 واط على التوالي.

وجميع الاقتراحات تؤكد على أنه من المستبعد أن يكون الشاحن الجديد قادر على أن يقدم طاقة أكبر من ذلك. على كل حال، من المتوقع أن تعلن شركة سامسونج عن هذا الشاحن خلال وقت قريب، ربما بجانب سلسلة Galaxy S22 في فبراير المقبل، أو حتى مع هاتف Galaxy S21 FE خلال شهر يناير.