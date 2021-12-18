جوزيف عطية يُطلق أغنية “بدقلك”

أطلق الفنان اللبناني جوزيف عطية، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، وتطبيق أنغامي، أغنية جديدة على طريقة اللايركس حملت اسم “بدقلك”، والتي تعدّ أولى أغاني ألبومه الجديد.

وحصدت الأغنية الجديدة منذ طرحها على اليوتيوب يوم 16 ديسمبر الجاري أكثر من 308 آلاف مشاهدة، وساهمت في تصدر الفنان اللبناني الترند التاسع في الوطن العربي.

وتفاعل عشاق النجم اللبناني مع الأغنية الجديدة، بشكلٍ كبيرٍ، وتركوا مجموعة من التعليقات الإيجابية والمشجعة.

يذكر أن أغنية “بدقلك” من كلمات نبيل خوري وألحان جورج قسيس، وتوزيع رالف سليمان وسيُقابل الفنان اللبناني جمهوره خلال الفترة القادمة من خلال إحيائه حفلات عدة بمناسبة العام الجديد.

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