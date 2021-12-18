هذه هي نتائج هاتف Galaxy A53 5G على منصة GeekBench!

من المفترض أن هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A53 5G سيحل محل كل من Galaxy A52 و Galaxy S52s واليوم تم رصد نتائج الهاتف القادم على منصة GeekBench 5.

من خلال قائمة هاتف Galaxy A53 5G على منصة اختبار قدرات الأداء، فلقد تبين أنه سيحتوي على معالج سامسونج الخاص Exynos 1200 SoC الذي يحمل الاسم الرمزي S5E8825.

سيتم إقران المعالج بذاكرة وصول عشوائية سعتها 6 جيجابايت، وبالتأكيد سيتم إطلاق الهاتف بواجهة مستخدم One UI 4.0 المستندة على أندرويد 12.

يحتوي معالج Exynos 1200 SoC على ثماني نوى من المعالجة المركزية، منهم نواتان عالية الأداء مخصصة لأداء تعدد المهام والتطبيقات الثقيلة بتردد سرعته 2.40 جيجاهرتز، بينما 6 نوى أخرى للعمليات الخلفية والتطبيقات الخفيفة بتردد سرعته 2.00 جيجا هرتز.

يحتوي المعالج على وحدة معالجة رسومية طراز Mali-G68. أما بالنسبة لقوة المعالج، فعلى صعيد مستوى الأداء، استطاع الهاتف أن يسجل 690 نقطة في الاختبار المستند على أداء النواة الفردية، في حين أنه تمكن من تحقيق 1846 نقطة في الاختبار المستند على تعدد النوى.

إذا ما حاولنا مقارنة الهاتف مع إحدى هواتف الفئة المتوسطة التي اكتسبت صيت واسع الشهرة على مدار الأسابيع الماضية لشركة أوبو، مثل Oppo Reno 6 5G، فسنجد أن الهاتف الخاص بشركة أوبو يحتوي على معالج طراز Dimensity 900 من شركة ميديا تيك، والذي استطاع أن يسجل 698 نقطة في اختبار النواة الفردية، و 2127 نقطة في اختبار الأداء المستند على تعدد النوى.

للتذكير أيضاً، فقد سجل هاتف Galaxy A52s 5G المدعوم بمعالج Snapdragon 778G تقريباً 767 نقطة في أداء النواة الفردية و 2768 نقطة في اختبار تعدد النوى. جميع الاختبارات خضعت لمعايير قياس الأداء على منصة GeekBench 5.

أما وبالنسبة لمواصفات هاتف Galaxy A53 5G، فبناءً على الشائعات، من المُرجح أن يحتوي على شاشة 6.5 بوصة دقتها +FHD وهي عبارة عن لوحة عرض Super AMOLED Infinity-O بمعدل تحديث 120Hz بُسمك 9.73 مم بما في ذلك نتوء الكاميرا الخلفية.

سيأتي الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ولكن تماماً مثل Galaxy M33 سيفتقر لمقبس سماعة الرأس 3.5 ملم الذي وجدناه في سلسلة Galaxy A52. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف، بجانب Galaxy A73، خلال الربع الأول من العام المُقبل.