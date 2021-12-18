مراهقان ينجوان من حريق ضخم بفضل شجاعتهما

تمكن مراهقان أميركيان من النجاة من الحريق الذي اندلع في منزلهما بعدما اعتمدا على أنابيب المبنى الذي يقطنان به للهبوط للأرض.

حيث أظهرت كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من المبنى السكني الواقع في حي إيست فيليج بمنطقة منهاتن في نيويورك خروج مراهقة تبلغ من العمر 18 عاماً من نافذة منزلها الواقع بالطابق بعد اندلاع حريق فيه، وانتظارها شقيقها البالغ من العمر 13 عاماً ليخرج من النافذة، قبل أن تقوم بالإمساك به وبأنابيب المبنى وتبدأ النزول للأرض.

وعلى الفور اتصل الجيران بفرق الإنقاذ، وسارعوا لنصب ملاءة على الأرض لحماية المراهقين في حال سقطا وتمكن المراهقان من الوصول للأرض بسلام قبل وصول فرق الإنقاذ التي وصلت لمكان الحادث خلال أربع دقائق فقط، وقامت فرق الإنقاذ بإنقاذ والدة المراهقين التي كانت موجودة بالشقة رفقة صديقها الذي فارق الحياة.

من جانبها، فتحت الشرطة الأميركية تحقيقاً في سبب الحريق، وتوقعت أن يكون سببه بطاريات الليثيوم الموجودة على الدرجات الإلكترونية الموجودة في الشقة.

يذكر أن الحادث أودى بحياة شخص واحد وتسبب بإصابة سبعة آخرين جروح، ثلاثة منهم حالتهم خطيرة.

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