من المُرجح أن يدعم OnePlus 10 Pro الشحن السريع بقدرة 80 واط!

بناءً على آخر تسريبات ظهرت على حساب Digital Chat Station على موقع Weibo الصيني فمن المحتمل أن يدعم هاتف OnePlus 10 Pro الشحن السريع بقدرة 80 واط.

أكد المُسرب الشهير على موقع Weibo بأن الهاتف المعني سيوفر الدعم لتقنية الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 80 واط وسيدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط.

هذه المعلومات تتعارض من التسريبات الأخيرة التي تم رصدها الأسابيع الماضية والتي كانت تقترح بأن هاتف OnePlus 10 Pro سيدعم الشحن السريع بقدرة 125 واط.

على كل حال، من المؤكد أن الفرق الضئيل في سرعة الشحن لن يكون مصدر قلق لمعظم المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على هذا الهاتف بعد أن يتم إطلاقه.

على سبيل المثال يوفر هاتف OnePlus 9 Pro الدعم لتقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط فقط، وهي سرعة شحن عالية للغاية، لدرجة أن البعض يقول بإنها سرعة عالية بشكل مبالغ فيه وليست ضرورية أبداً.

ولكن إذا صدقت التسريبات الأخيرة من Digital Chat Station – والتي عادة ما تكون كذلك – فمن المؤكد أنك ستكون قادراً على شحن OnePlus 10 Pro في “لمح البصر” سواء قررت الاعتماد على الشحن السلكي بقدرة 80 واط أو حتى كنت تفضل الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

بعض التقارير الأخرى أكدت على أن شركة OnePlus ستقوم بشحن الهاتف القادم بشاحن 80 واط مُرفق في العلبة، وهي ميزة استثنائية بدأت الشركات المصنعة للهواتف الذكية تتخلى عنها شيئاً فشيئاً.

وعلى الرغم من أن هذه هي ليست المرة الأولى التي تظهر فيها معلومات جديدة حول مواصفات الهاتف، إلا إنها من الممكن أن تكون ضرورية للبعض والذي لم يكن على دارية كاملة بها، دعونا نوضح لكم بعض من مواصفات الهاتف الرئيسية.

مواصفات OnePlus 10 Pro المحتملة:

من المحتمل أن يأتي الهاتف بشاشة LTPO AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة +QHD بمعدل تحديث 120Hz مع فتحة ثقب في الجزء الأيسر العلوي من الشاشة لكاميرا السيلفي.

سيأتي الهاتف بكاميرا رئيسية دقتها 48 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تيليفوتو بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري بمستوى X3. وستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل. وسيعمل الهاتف بإصدار أندرويد 12.

لسنا متأكدين حتى الآن من موعد الإعلان عن الهاتف، اقترحت بعض المصادر بأنه من المحتمل أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال معرض السلع الاستهلاكية CES 2022 المتوقع أن ينعقد شهر يناير القادم، والبعض اقترح بأنه سيتم الإعلان عنه شهر مارس أو أبريل.