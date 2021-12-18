السلطات الإيطالية تلقي القبض على شخص أوهمها أنه أعمى لمدة 13 عاماً

ألقت السلطات الإيطالية القبض على رجل ادعى أنه مصاب بالعمى لمدة 13 عاماً، بهدف الحصول على مساعدات حكومية.

وكان الرجل، البالغ من العمر 40 عاماً، قد ادّعى عام 2008 أنه مصابٌ بالعمى بسبب مشكلة خلقية، وحصل منذ ذلك الوقت على معونات بقيمة 191 ألف دولار أميركي.

وقالت الشرطة الإيطالية إنها شكّت بأمر الرجل الملقب ببرلسكوني بعدما جدّد المدعى رخصته عام 2018، ومنذ ذلك الوقت وضعته تحت مراقبتها.

وتمكّنت الشرطة من ضبطه متلبساً أثناء تجوله في مدينة باليرمو على سكوتر، وأثناء دخوله أحد المتاجر المشهورة في المدينة.

يُذكر أن المحكمة قضت بسجن الرجل الذي لم تكشف هويته الحقيقة لمدة 15 عاماً بتهمة الاحتيال، والانتماء لشبكة للاحتيال تقوم باختلاق حوادث سير الدراجات؛ من أجل الحصول على عائدات التأمين.

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