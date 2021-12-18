وفاة الفنان المصري محب كاسر بعد صراعٍ من المرض

فقد الوسط الفني الفنان المخضرم محب كاسر، الذي توفي عن عمرٍ يناهز 75 عاماً، بعد صراع مع أورام الكلى وضعف عضلة القلب.

ونعى عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر منير مكرم، الفنان الراحل، في حين أعلنت زوجته نبأ الوفاة، وقالت إن جثمان الفنان الراحل سيشيّع بعد ظهر يوم 18 ديسمبر الجاري باتجاه مقابر العائلة في منطقة بسيون بمحافظة الغربية.

ويعد الفنان المولود عام 1946 واحداً من الفنانين المخضرمين في الدراما والسينما المصرية، حيث قدم خلال مسيرته التي بدأت في ستينيات القرن الماضي أكثر من 170 عملاً لعب فيها أدواراً مساعدة وأدواراً صغيرة كدور الحارس، والبواب، والغفير.

ومن أهم الأعمال التي شارك فيها محب كاسر “دموع في عيون وقحة”، “عائلة الأستاذ شلش”، “عفاريت السيالة”، “بدون ذكر أسماء”، وغيرها من الأعمال.

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