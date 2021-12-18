جديد تيك توك.. خدمة Tik Tok Live Studio

في إطار سعيها لتطوير تطبيق تيك توك، بدأت شركة تيك توك باختبار ميزة مخصصة لعشاق البث المباشر وألعاب الفيديو عبر الإنترنت، أطلقت عليها Tik Tok Live Studio.

وستُتيح الميزة لصناع المحتوى إمكانية الاستمتاع بخدمات البث المباشر، وبث الألعاب التي يشاركون فيها عبر الإنترنت بنفس الوقت، بالإضافة لاستفادتهم من خدمات الدردشة الكتابية أو إرسال لقطات شاشة لمتابعيهم بشكلٍ مباشر.

وتسعى تيك توك لتوفير الميزة الجديدة بالوضعية الأفقية والعامودية، لكي تكون منافسة لخدمات YouTube Gaming وFacebook Gaming.

يُذكر أنّ التسريبات الواردة من داخل تيك توك، أكدت توفير الميزة في الفترة الأولى لمستخدمي ويندوز، على أن تتوسع في الفترة اللاحقة لتشمل باقي الأجهزة.

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